Salone dell’Auto | la sindaca di Torino Appendino revoca le deleghe a Montanari

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha rimosso il suo vicesindaco per le frasi contro il Salone dell’Auto : La sindaca di Torino , Chiara Appendino , ha tolto l’incarico di vicesindaco e le relative deleghe a Guido Montanari. «La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita», ha scritto Appendino su Twitter. Pochi giorni fa,

Salone dell’Auto abbandona Torino - Di Maio dalla parte della sindaca : “È il futuro del Movimento” : "Chiara Appendino è giustamente molto arrabbiata per un’occasione di investimento che ha perso Torino , in cui ci sono anche responsabilità dei consiglieri M5S di maggioranza. Alcuni giornali dicono addirittura che voglia dimettersi da sindaco. Qualsiasi decisione prenderà io starò sempre dalla sua parte ": così Luigi Di Maio commenta la scelta del Salone dell'Auto di abbandona re il capoluogo piemontese, portando divisioni nel Consiglio comunale a ...

Torino perde il Salone dell’Auto : Appendino valuta le dimissioni : Giorgia Baroncini "Sono furiosa, mi riservo qualche giorno di tempo per le valuta zioni politiche del caso", ha dichiarato il sindaco M5S. E oggi a Torino arriva Di Maio "Sono furiosa per la decisione del comitato organizzatore del Salone dell'Auto di lasciare Torino dopo cinque edizioni di successo". Il sindaco del capoluogo piemontese, Chiara Appendino , è una furia. "Una scelta che danneggia la nostra città, a cui hanno anche ...

Il prossimo Salone dell’Auto sarà organizzato a Milano e non Torino : Il prossimo Salone dell’Auto sarà organizzato a Milano e non Torino : lo hanno annunciato giovedì gli organizzato ri del Salone , che nel 2020 arriverà alla sua sesta edizione e che fino a quest’anno era stato organizzato a Torino . La decisione di

Torino perde il Salone dell’Auto. Grillini autolesionisti : il sindaco Appendino verso le dimissioni : Torino capitale italiana dell’automobile? Non più. Il Salone dell’Auto trasloca a Milano. Ad annunciarlo una nota degli organizzatori in cui

