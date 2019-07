Mondiali | il duo misto Minisini-Flamini d' argento nel sincronizzato

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini/Flamini sono d’ARGENTO nel duo misto tecnico. Vince la Russia : Diciamolo, la medaglia era attesa ed è arrivata puntuale. Giorgio Minisini e Manila Flamini sono argento nel duo misto tecnico dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, che sono in corso di svolgimento al Yeomju Gymnasium di Gwangju, Corea del Sud. Gli azzurri hanno espresso il loro meglio in acqua ma non sono riusciti a confermare il titolo iridato conquistato due anni fa a Budapest (Ungheria) in questa specialità, dovendosi arrendere alla ...

Mondiali di nuoto 2019 – Buona prestazione per Linda Cerruti e Costanza Ferro - le azzurre quinte nel duo tecnico : Le due atlete italiane sono riuscite per la prima volta a superare i 90 punti in un mondiale, centrando il quinto posto a Gwangju Buona prestazione per Linda Cerruti e Costanza Ferro, le due azzurre hanno chiuso al quinto posto la finale del duo tecnico ai Mondiali di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Gwangju. Niente medaglia ma tanti sorrisi per le due atlete italiane, riuscite a superare i 90 punti per la prima volta ai ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Cerruti/Ferro stupiscono nella finale del duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Si decide il bronzo ora con le ucraine che vanno a caccia del Giappone. 12.51 Si avvicinano alla Russia le cinesi! Seconde con 94.0072 totale, derivante da 28.3000, 28.6000 e 37.1072 in elementi. 12.49 Dopo lo spettacolo Italiano, tocca ora alle cinesi Xuechen Huang e Wenyan Sun 12.46 Eccolo il punteggio!!! 90.1743 Superati i 90 punti! 27.2000 di esecuzione, 27.4000 di impressione e ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Tra poco in acqua Cerruti/Ferro nella finale del duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17 Anna-Maria e Eirini Alexandri scendono in vasca ora per l’Austria dopo l’ottavo posto nei preliminari, la sfida con la Spagna è molto aperta. 12.15 Si porta ampiamente in testa come preventivato la formazione iberica 87.2960 il punteggio (26.3000, 23.3000 e 34.3960) che calano leggermente il loro score del preliminare. 12.11 Paula Ramirez, storica compagna di Ona Carbonell ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Inizia la finale del duo tecnico con Cerruti/Ferro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Anita Alvarez e Ruby Remati aprono le danze per gli USA, sulle note di “It’s Oh So Quiet” di Bjork 12.00 Tutto pronto, si può partire per questa finale del duo tecnico! 11.56 Entrano in scena le dodici coppie in gara, nell’ordine USA, Messico, Spagna, Austria, Grecia, Francia, Russia, Giappone, Italia, Cina, Ucraina e Canada a chiudere. 11.53 Favoritissima la ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : quando gareggia Giorgio Minisini nella finale del duo tecnico? Data - programma - orario e tv : Giorgio Minisini e Manila Flamini torneranno in acqua lunedì 15 luglio (ore 10.00) per disputare la finale del duo misto tecnico ai Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, la coppia azzurra sogna in grande a Gwangju (Corea del Sud): dopo il secondo posto in qualifica è lecito aspettarsi una medaglia dai Campioni del Mondo in carica che hanno tutte le carte in regola per puntare quantomeno all’argento mentre per salire ancora una volta sul ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 14 luglio - Italia per stupire con la squadra e il duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Preliminare Cerruti / Ferro – Il medagliere di Gwanju 2019 Buona sera e ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE della terza giornata di competizioni ai Mondiali delle discipline acquatiche 2019 di Gwanju (Corea del Sud); concentrando l’attenzione sul Nuoto sincronizzato il programma odierno prevede il turno preliminare della prova a squadre del tecnico che prenderà il via ...

Mondiali Nuoto 2019 – Minisini e Flamini secondi nei preliminari del duo misto tecnico in sincro : La coppia azzurra composta da Giorgio Minisini e Manila Flamini chiude al secondo posto nel preliminare del duo misto tecnico ai Mondiali di Nuoto 2019 Giorgio Minisini e Manila Flamini raccolgono un ottimo secondo punteggio nel preliminare del duo misto tecnico ai Mondiali di sincro in Corea. La coreografia di Anastasia Ermakova, eseguita sulle note di ‘Tritone’ di Michele Braga, è valso un punteggio di 90.3829(27.1 per ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini/Flamini secondi nei preliminari del duo misto tecnico. Comanda la Russia : Seconda giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato che ha avuto inizio nel Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud). Nella mattinata sudcoreana (notte italiana), i campioni del mondo Giorgio Minisini e Manila Flamini hanno fatto il loro esordio nei preliminari del duo misto tecnico. Una prima fase che ha confermato i valori in campo, ovvero sarà duello Russia-Italia, come capitò già a Budapest nel 2017, quando i due azzurri seppero ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 13 luglio - Acerenza quinto nella 5km. Minisini/Flamini secondi nel duo tecnico. Deludono Tocci/Marsaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. A Gwangju (Corea del Sud) una giornata importante per l’Italia visto che si assegnerà la prima medaglia. Nelle acque libere coreane vi sarà infatti la 5 km di fondo e le attenzioni italiche saranno per Domenico Acerenza e Marcello Guidi. In particolare, il lucano punta a fare molto bene, lui che sarà al via anche dei 1500 stile libero in piscina. ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Cerruti e Ferro quinte nelle eliminatorie del duo tecnico. Russia dominante : Vanno in archivio anche le eliminatorie del duo tecnico, nella prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato nel Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud). Dopo il sesto posto di Linda Cerruti, l’Italia è tornata protagonista alle ore 16.00 locali (09.00 italiane) per la fase di qualificazione alla finale delle coppie (domenica 14 luglio l’atto conclusivo). Cerruti, in compagna della “sorella agonistica” ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Cerruti-Ferro quinte nelle eliminatorie del duo tecnico - Russia in vetta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport 12.55: Si concludono queste eliminatorie del duo tecnico. Israele ha ottenuto il 19° punteggio non e farà parte delle migliori 12 squadre. La Russia dunque conclude in vetta con il punteggio di 95.9501, ...