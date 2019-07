Le proteste a Hong Kong stanno continuando | 28 persone sono state ferite e 37 arrestate

proteste a Hong Kong - polizia carica : 21.17 La polizia di Hong Kong in assetto anti-sommossa ha caricato i manifestanti scesi nelle strade per la marcia di protesta contro la legge - attualmente sospesa - che permetterebbe l'estradizione degli abitanti di Hong Kong anche verso la Cina. Tre persone sono state arrestate. Si tratta della prima manifestazione di rilievo dopo l'assalto di lunedì scorso nella sede del Parlamento da parte di un gruppo di dimostranti. I dimostranti ...

proteste fuori controllo a Hong Kong - assaltato e occupato il Parlamento : Paese nel caos [FOTO] : A Hong Kong la protesta ha raggiunto una fase senza precedenti: alcuni dei 550 mila manifestanti scesi in piazza in occasione del 22esimo anniversario del ritorno dell’ex colonia britannica alla Cina hanno fatto irruzione nel Parlamento locale e hanno vandalizzato l’emiciclo. “Sappiamo che stiamo infrangendo la legge ma non abbiamo scelta”, hanno urlato i giovani che si dicono pronti a qualsiasi cosa per essere ascoltati ...

I dati sul lavoro e le proteste a Hong Kong : Pronti? Stasera la conversazione potrebbe essere intensa a partire dall'andamento del mercato del lavoro. Tutti sorpresi dai dati positivi. E tutti anche contenti ma ugualmente interessati a capire. Cominciamo però inquadrando i numeri di oggi. Nelle piccole e medie imprese si parla di record regi

Hong Kong - scontri e proteste : manifestanti fanno irruzione in Parlamento. La Polizia : “Venite fuori o useremo la forza” : Manifestazioni, scontri e l’irruzione di 1.500 manifestanti all’interno del Parlamento. Nel giorno del 22esimo anniversario della riunificazione con la Cina, nell’ex colonia britannica sono riprese le proteste contro la proposta di legge sulle estradizioni. Nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera, ci sono stati scontri e ...

Hong Kong - proseguono le proteste : 6.00 proseguono le proteste ad Hong Kong contro la legge sulle estradizioni, nel giorno del 22esimo anniversario del passaggio dell'ex colonia britannica alla Cina. Nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative si sono verificati disordini e la polizia in tenuta antisommossa è tornata ad usare spray al peperoncino per disperdere la folla. Prevista una nuova grande manifestazione di protesta nel pomeriggio.

Hong Kong - continua la paralisi per le proteste : gli ultimi aggiornamenti e le FOTO : I manifestanti di Hong Kong hanno sciolto questa mattina il sit-in davanti al quartier generale della polizia ed alcune strade sono state riaperte al traffico. Lo riferisce il “Japan Times”, aggiungendo che la polizia ha rimosso al mattino presto le barricate e sollecitato i manifestanti a rientrare a casa. Secondo i media locali, solo alcune centinaia di manifestanti sono rimasti sul posto. In una dichiarazione rilasciata oggi, la ...

Hong Kong : proteste davanti a Parlamento : 5.52 Centinaia di persone si sono ritrovate oggi davanti al Parlamento di Hong Kong accogliendo la chiamata alla mobilitazione di otto gruppi pro-democrazia, in gran parte rappresentati da studenti. Secondo i media locali, la nuova protesta punta al ritiro della legge sulle estradizioni in Cina (il cui dibattito è stato solo sospeso dalla governatrice Carrie Lam) e a un'indagine sui metodi duri usati dalla polizia mercoledì quando, per ...

Hong Kong - le proteste non si fermano : 7.33 Proseguono le proteste a Hong Kong. Dopo lo sgombero delle vie del centro da parte della polizia, i manifestanti si stanno spostando vicino le sedi istituzionali in vista delle manifestazioni in programma oggi, tra cui lo sciopero generale di lavoratori, insegnanti e studenti. Riaprono le strade intorno all'Assemblea legislativa e agli edifici govertivi, dopo la marcia di protesta di ieri che ha visto la partecipazione di 2 milioni di ...

Hong Kong - storiche proteste contro la legge sull’estradizione in Cina : 2 milioni in piazza [FOTO] : Quasi 2 milioni di persone a Hong Kong hanno partecipato oggi alla manifestazione indetta per la seconda domenica di fila contro la legge sulle estradizioni in Cina, quasi il doppio di domenica scorsa: sono le stime fornite dagli organizzatori del Civil Human Rights Front. L’ex colonia britannica ha una popolazione di poco superiore a 7,4 milioni di persone. Il governatore di Hong Kong, Carrie Lam, si e’ scusata per il controverso ...

L'attacco hacker a Telegram è riconducibile alle proteste di Hong Kong - dice Durov : La popolare app di messaggistica Telegram denuncia di aver subito un attacco informatico mirato a sospenderne il servizio, ricollegandolo ai recenti scontri che si stanno verificando a Hong Kong. Secondo quanto riporta l'account Twitter della società russa, dietro al tentativo di sabotaggio ci sarebbe il governo cinese, accusato di aver compiuto degli attacchi Distributed Denial of Service (DDoS), che prevedono l'invio simultaneo di centinaia di ...

La polizia di Hong Kong ha arrestato 11 manifestanti per le proteste contro l’emendamento sull’estradizione : La polizia di Hong Kong ha arrestato 11 manifestanti per le proteste contro il criticatissimo emendamento sull’estradizione che Carrie Lam, governatrice della città cinese semi-autonoma, vorrebbe introdurre per consentire l’estradizione nella Cina continentale per alcuni reati. Le accuse nei confronti