Di Maio:sindacati con Siri?Scelta campo

Se i"vogliono trattare con un indagato per corruzione fuori dal governo,invece che con il governo stesso, lo prendiamo come un dato.Ora capisco perchè alcunici attaccano sul salario minimo. Parlino pure con Siri, hanno fatto una scelta di. Così il vicepremier sul vertice al Viminale tra Salvini e le parti sociali. "Se il piano della Lega è pronto, facciamo subito la flat tax.Basta che aiuti le famiglie e non si facciano scherzetti. Basta recite,pensiamo a governare", conclude Di.(Di lunedì 15 luglio 2019)