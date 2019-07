Crostata Nutella e crema al latte cotto e mangiato Ricetta di Imma Palumbo

cosacucino.myblog

(Di lunedì 15 luglio 2019)al..diIngrediential..di ConcettaPer la pasta frolla: 300 g farina 1 uovo 1 tuorlo 120 g burro buccia di limone grattugiata 80 g zucchero 1 cucchiaino lievito per dolci Per laal200 ml di50 gr di zucchero 20 gr di farina 00 1 cucchiaino di essenza di vaniglia 250 ml di panna per dolci Preparazione Stendere il panetto di pasta frolla in uno stampo 26 cm bucherellare la superficie con la forchetta Cuocere finché diventi dorata per 20 minuti circa 160 gradi. Ancora calda spalmare. Poi far raffreddare PreparazionealIn una casseruola dal fondo spesso, portare ad ebollizione il. Non appena ilavrà raggiunto il punto di ebollizione, spegnere la fiamma ed aggiungere la farina, la vanillina e lo zucchero ...

