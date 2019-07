Codacons | denunceremo alla Procura i netturbini assenteisti

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – “I dipendentiAma incaricati della raccolta della spazzatura nella Capitale finiscono denunciatidella Repubblica di Roma. Ilha presentato infatti un espostomagistratura affinche’ apra una indagine sulle assenze record dal lavoro da parte dei, considerati i preoccupanti numeri emersi negli ultimi giorni sulla stampa”. È quanto si legge in una nota del. “Mentre a Roma imperversa l’emergenza rifiuti, si apprende che piu’ di mille certificati medici sarebbero arrivati in azienda per presunti problemi cutanei o respiratori lamentati dai dipendenti- spiega ilnell’esposto- In base ai dati diffusi dall’Ama, il tasso generale di assenze sarebbe attorno al 15%, e la quota di chi non si reca a lavoro per problemi di salute raggiunge l’8,6%, il dato piu’ ...