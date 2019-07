Rivoluzione francese? No | il 14 luglio il web ricorda la morte di Lady Oscar

"230 anni fa moriva colei che ci ha insegnato la Rivoluzione francese meglio dei prof". Lady Oscar celebrata dal web : Era il 14 luglio 1789 e a Parigi avveniva la Presa della Bastiglia. Ma non solo. Lo stesso giorno moriva Lady Oscar, eroina dei cartoni animati che ha insegnato a generazioni di bambini cosa fosse la Francia negli anni della Rivoluzione.Da quel giorno sono passati 150 anni e oggi gli utenti social celebrano il personaggio, facendo diventare hashtag del momento #LadyOscar e #14luglio.Come ogni anno ricordiamo Oscar François de Jarjayes, morta ...

Accadde oggi : il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia dà il via alla Rivoluzione Francese : La distruzione della Bastiglia, castello parigino adibito a carcere per gli oppositori della monarchia avvenuta il 14 luglio 1789, dà il via alla Rivoluzione Francese. Il 14 luglio è tuttora celebrato in Francia come giorno della festività nazionale. La Bastiglia era vista dal popolo come simbolo del potere monarchico, ma venne attaccata anche per procurarsi munizioni e polvere da sparo. La conquista della fortezza fu un evento di grande potere ...

Accadde oggi - 14 luglio 1789 : la presa della Bastiglia scatena la Rivoluzione Francese : Il 14 luglio 1789 è una data storica per tutto il popolo Francese. La popolazione parigina versava in una grave povertà e decise di insorgere quando Jacques Necker, ministro delle finanze molto vicino ai ceti più deboli, venne destituito dal Re Luigi XVI. Quel 14 luglio i cittadini assalirono la Bastiglia, la prigione simbolo dell’assolutismo che vigeva in Francia. L’esercito non riuscì a reagire. Il governatore Bernard-René ...