P Chigi | ' Savoini a cena per Putin? Invitato dal consigliere di Salvini'

affaritaliani

(Di domenica 14 luglio 2019) "Un doveroso chiarimento. Continuano a pervenire alla Presidenza del Consiglio richieste di informazioni sulla presenza del sig. Gianlucaallache si e' tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, in onore del Presidente. Come gia' anticipato, il Presidente del Consiglio non conosce personalmente il sig.". E' quanto si legge in una nota di PalazzoSegui su affaritaliani.it

Corriere : Savoini alla cena con Putin, Palazzo Chigi: «Invito sollecitato dal consigliere di Salvini» - EmaPaladino : Ma chi ha scritto la nota di Palazzo Chigi sul ruolo di #Savoini? Pasquale Panella? #legarublona #SalviniRispondi… - poetazzo : RT @Affaritaliani: Lega, Palazzo Chigi: 'Invito Savoini sollecitato da consigliere di Salvini' -