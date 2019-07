Mondiali di nuoto 2019 – Domani in vasca il Settebello | il programma delle gare di lunedì

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Cerruti/Ferro stupiscono nella finale del duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Si decide il bronzo ora con le ucraine che vanno a caccia del Giappone. 12.51 Si avvicinano alla Russia le cinesi! Seconde con 94.0072 totale, derivante da 28.3000, 28.6000 e 37.1072 in elementi. 12.49 Dopo lo spettacolo Italiano, tocca ora alle cinesi Xuechen Huang e Wenyan Sun 12.46 Eccolo il punteggio!!! 90.1743 Superati i 90 punti! 27.2000 di esecuzione, 27.4000 di impressione e ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Tra poco in acqua Cerruti/Ferro nella finale del duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17 Anna-Maria e Eirini Alexandri scendono in vasca ora per l’Austria dopo l’ottavo posto nei preliminari, la sfida con la Spagna è molto aperta. 12.15 Si porta ampiamente in testa come preventivato la formazione iberica 87.2960 il punteggio (26.3000, 23.3000 e 34.3960) che calano leggermente il loro score del preliminare. 12.11 Paula Ramirez, storica compagna di Ona Carbonell ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Giorgio Minisini e Manila Flamini - i Campioni del Mondo difendono il titolo : Giorgio Minisini e Manila Flamini vanno a caccia della medaglia d’oro ai Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, i Campioni del Mondo in carica sperano di difendere il titolo conquistato due anni fa nella routine tecnica ma la missione sarà molto complicata per gli azzurri che torneranno in acqua a Gwangju (Corea del Sud) nella mattinata di domani lunedì 15 luglio. A Budapest toccarono le corde dell’anima con una fantastica ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Inizia la finale del duo tecnico con Cerruti/Ferro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Anita Alvarez e Ruby Remati aprono le danze per gli USA, sulle note di “It’s Oh So Quiet” di Bjork 12.00 Tutto pronto, si può partire per questa finale del duo tecnico! 11.56 Entrano in scena le dodici coppie in gara, nell’ordine USA, Messico, Spagna, Austria, Grecia, Francia, Russia, Giappone, Italia, Cina, Ucraina e Canada a chiudere. 11.53 Favoritissima la ...

DIRETTA Mondiali nuoto 2019 GWANGJU/ Bruni è bronzo! Streaming video e tv : DIRETTA MONDIALI di NUOTO 2019 GWANGJU Streaming video e tv: proseguono le gare in Corea del Sud, oggi abbiamo soprattutto la 10 Km di fondo femminile.

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia nona : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Brasile. Esordio sulla carta scontato per il Settebello che vuol partire forte : Lunedì 15 luglio, ore 12.10 in Italia: arriva l’Esordio per la Nazionale azzurra guidata da Sandro Campagna nei Mondiali di Pallanuoto al maschile in quel di Gwangju (Corea del Sud). Il Settebello scende in acqua alla Nambu University Grounds per affrontare, nel primo incontro del Girone D, il Brasile. Una sfida sulla carta semplice per Figlioli e compagni che puntano in alto: l’obiettivo è ovviamente quello di centrare la prima ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachene Bruni bronzo nella 10 km - attesa per Setterosa e Batki-Pellacani : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

Mondiali di nuoto 2019 – Batki e Pellacani in finale dalla piattaforma mista : Ottima prestazione di Batki e Pellacani: le azzurre in finale nella piattaforma mista Sorridono gli italiani del tuffo ai Mondiali di nuoto 2019: ancora nessuna medaglia azzurra dal trampolino a Gwangju, ma l’Italia sta facendo la sua parte conquistando importanti finali. Mentre Giovanni Tocci si sta tuffando dal trampolino da 1 metro, arriva la notizia della qualificazione in finale di Noemi Batki e Chiara Pellacani nella ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachene Bruni bronzo nella 10 km - tocca a Giovanni Tocci e Setterosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

LIVE Italia-Australia pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : debutto difficile per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della pallanuoto (14 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Australia, valida per la prima giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: subito dunque per le ragazze del CT Fabio Conti l’incrocio con l’avversaria più ...

Mondiali di nuoto 2019 – Arriva la prima medaglia azzurra : Rachele Bruni di bronzo nella 10 km : Splendido bronzo ai Mondiali di nuoto di Gwanju: Rachele Bruni regala all’Italia la prima medaglia iridata Arriva la prima medaglia italiana dai Mondiali di nuoto di Gwanju. In Corea del Sud è Rachele Bruni a regalare all’Italia una splendida medaglia di bronzo nei 10 km di nuoto di fondo. Un terzo posto che regala all’azzurra anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nello sprint finale all’Expo Ocean Park di ...

Nuoto di fondo Mondiali 2019 - Rachele Bruni : “Felice per il bronzo - a Tokyo 2020 voglio giocarmi l’oro” : Sorride, e ne ha ben donde, Rachele Bruni, dopo la medaglia di bronzo conquistata nella 10 chilometri di fondo ai Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju in Corea del Sud. Le sue parole al termine dell’impresa confermano la sua soddisfazione. “Finalmente è arrivata la medaglia ai Mondiali – racconta Bruni al sito della FederNuoto – Gli ultimi 200 metri sono stati una vera battaglia, con tante atlete imbottigliate. Era dal 2011 ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : quando gareggia Giorgio Minisini nella finale del duo tecnico? Data - programma - orario e tv : Giorgio Minisini e Manila Flamini torneranno in acqua lunedì 15 luglio (ore 10.00) per disputare la finale del duo misto tecnico ai Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, la coppia azzurra sogna in grande a Gwangju (Corea del Sud): dopo il secondo posto in qualifica è lecito aspettarsi una medaglia dai Campioni del Mondo in carica che hanno tutte le carte in regola per puntare quantomeno all’argento mentre per salire ancora una volta sul ...