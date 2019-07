Marghe e Giulia | stasera su Sky Atlantic la vita di due giovani Youtuber

dituttounpop

(Di domenica 14 luglio 2019)– Crescere in diretta, un docufilm in onda14 luglio su Sky, con il racconto delladi due. Il racconto del reale., crescere in diretta è docufilm che proverà a rispondere alle domande che ci facciamo tutti: Cosa significa diventaredi successo sin da bambine? rescere dentro la potenza e i limiti dei social network, proiettando i propri successi e fallimenti nelle reazioni immediate dell’online?Il docufilm andrà in onda, domenica 14 luglio, su Skye Sky TG24. Il doc fa parte del ciclo “Il Racconto del Reale”, il ciclo che ogni domenica su Skyracconta l’attualità con un linguaggio contemporaneo., crescere in diretta – La tramaIl docufilm è prodotto da Somewhere Studio in collaborazione con Sky, è diretto da Alberto Gottardo e Francesca Sironi. Il fim entra ...

Noovyis : (Marghe e Giulia Kawaii: chi sono le popolari youtuber di appena 9 e 12 anni) Playhitmusic - - RivistaStudio : Come si fa a diventare grandi davanti a migliaia di follower? Marghe e Giulia – Crescere in diretta è il documenta… - MazzaraFluo : RT @manca_maura: Alle 16.30 vi aspetto su SkyTg24 per un approfondimento sul fenomeno dei mini-youtuber, bambini e bambine che vivono davan… -