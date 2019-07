La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato per spiegare che Giuseppe Conte non

Lega - Stefano Allasia si prende la presidenza del comitato della Resistenza in Piemonte. Ira del Pd : "Regione Piemonte: la presidenza del comitato della Resistenza va alla Lega. No, non è Lercio". È stato questo il commento sarcastico del segretario torinese del Pd, Mimmo Carretta, quando ha saputo che il partito di Matteo Salvini si era preso la commissione che organizza le iniziative per la festa

Torino - Tar Lazio annulla nomina di Barelli Innocenti alla presidenza della Corte d’Appello : tre violazioni delle regole : Tre vioLazioni delle regole sulle norme dei capi degli uffici giudiziari. Per questa ragione il Tar del Lazio ha annullato la decisione del Consiglio superiore della magistratura di nominare Edoardo Barelli Innocenti alla presidenza della Corte d’Appello di Torino. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dal presidente della sezione Gip del Tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro (assistito dagli avvocati Franco Coccoli e ...

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Fico blocca otto emendamenti della Lega”. presidenza Camera : “Sbaglia - sono in commissione” : otto emendamenti presentati dalla Lega al decreto Sicurezza bis sono al centro dell’ennesima frizione tra le due anime del governo gialloverde. A dare fuoco alle polveri è stato Matteo Salvini, che ha puntato il dito contro il presidente della Camera: “Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco”, ha detto ...

Sovranisti scossi dall'elezione di David Sassoli alla presidenza dell'Europarlamento : In data 3 luglio 2019 David Sassoli, esponente del Partito Democratico, è stato eletto nuovo Presidente del Parlamento Europeo. Dunque è ufficiale: sarà lui a prendere il posto del suo predecessore Antonio Tajani (appartenente al partito italiano Forza Italia e alla famiglia europea dei Popolari). Come hanno votato i gruppi parlamentari italiani È interessante analizzare come si sono mossi i partiti italiani in questa partita politica. Per la ...

Parlamento europeo - Sassoli (Pd) favorito per la presidenza dell’assemblea : Nello schema di gioco che ha portato all’accordo all’unanimità (a parte l’astensione della Germania per motivi di politica interna) per il rinnovo delle cariche dei vertici delle istituzioni europee a sorpresa l’Italia potrebbe mantenere la poltrona di presidente del Parlamento europeo. E non con un esponente espressione dei due partiti che compongono la maggioranza di governo, che in Europa appartengono o a gruppi ...

Nomine Ue - Conte : “All’Italia commissario di rilievo economico e una vicepresidenza della Commissione” : “L’Italia ha potuto rivendicare la garanzia di un commissario di alto rilievo economico e di una vicepresidenza” della commissione: “Questa garanzia io ieri non l’avevo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles. E poi continua parlando delle cariche che ha ottenuto “l’Italia potrà orientare la nuova politica economica e sociale dell’Unione europea. Era quello che avevo ...

Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue Conte : all'Italia delega alla concorrenza-vicepresidenza : Accordo raggiunto a Bruxelles sulle nomine Ue. La tedesca Ursula von der Leyen è designata alla presidenza della Commissione europea, la francese Christine Lagarde alla Bce. Il belga Charles Michel alla presidenza del Consiglio Ue, lo spagnolo Josep Borrel al ruolo di alto rappresentante per la... Segui su affaritaliani.it

Ursula von der Leyen pronta ad accettare la presidenza della Commissione europea : Sarebbe stato Emmanuel Macron a proporre ad Angela Merkel la nomina del ministro della Difesa tedesco. Il premier del Belgio Charles Michel potrebbe ottenere la presidenza del Consiglio europeo

Perde quota la candidatura di Timmermans alla presidenza della Commissione europea : I leader dell'Ue tornano a riunirsi, per la terza volta, con l'intento di scrivere il primo capitolo dell'Europa post Jean-Claude Juncker, nominando il suo successore alla guida della Commissione. Il favorito sembrava, grazie anche agli accordi presi dall'altra parte del globo al G20 di Osaka, l'olandese Frans Timmermans, candidato dei socialdemocratici (S&D), e già primo vicepresidente della Commissione. Ma a Bruxelles il confronto è ...

Ora è Timmermans il favorito per la presidenza della Commissione europea : I leader dell'Ue tornano a riunirsi, per la terza volta, con l'intento di scrivere il primo capitolo dell'Europa post Jean-Claude Juncker, nominando il suo successore alla guida della Commissione. Ora il favorito, grazie anche agli accordi presi dall'altra parte del globo al G20 di Osaka, è l'olandese Frans Timmermans, candidato dei socialdemocratici (S&D), e già primo vicepresidente della Commissione. A sciogliere gli ultimi nodi ...

Salvini lancia Mario Draghi alla presidenza della Commissione Ue : “Sarebbe motivo di orgoglio” : Nel governo inizia a farsi largo l'ipotesi di Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea. Una indiscrezione riportata questa mattina da La Stampa che viene però resa realistica dalle parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Un italiano alla presidenza sarebbe motivo di orgoglio, ma bisogna convincere francesi e tedeschi".Continua a leggere