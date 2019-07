Choc in pista | Lorenzo infilzato da un legno in gara | immagini terribili

caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2019) Impressionate incidente ieri perGobbo, 17 anni, sulladi Gand, in Belgio. Il ciclista è rimasto gravemente ferito sull’anello dell’Eddy Merckx Cycling Centre: scivolato insieme ad altri durante la prova dello scratch, è stato letteralmente trafitto da un grosso listello dilungo oltre mezzo metro, che gli è entrato nel lato sinistro del busto, dalla schiena all’addome. Il listello si era staccato dallaal momento dell’impatto.impressionanti che ha fatto trattenere il fiato a tutto il pubblico.Gobbo stava gareggiando ai Campionati europei under 23 e juniores su. Dopo l’incidente è stato trasportato immediatamente in ospedale, il Jan Palfijn di Gand, dove è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico di tre ore per rimuovere il listello die che gli ha perforato anche il polmone. “è caduto proprio ...