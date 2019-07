Bronzo e pass olimpico per Rachele Bruni ai mondiali di nuoto

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : vince l’Ungheria - Italia d’argento. La Russia passeggia col Canada e si prende il Bronzo : Si chiudono con l’argento per l’Italia della Pallanuoto femminile le Universiadi: le azzurre vengono sconfitte in finale dall’Ungheria per 7-8 e devono dire addio al gradino più alto del podio. Nel match per il bronzo la Russia maramaldeggia contro il malcapitato Canada asfaltandolo per 22-7. RISULTATI Finale 3° posto Canada-Russia 7-22 Finalissima Italia-Ungheria ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia ad un passo dal Bronzo nel calcio maschile - attesa per la pallanuoto femminile. Alessia Russo d'argento nella ritmica! : 18.18 GINNASTICA RITMICA – Alessia Russo è seconda nella finale di specialità del nastro! 17.57 VOLLEY – Finale per il bronzo: Russia-Francia 25-18 17.49 calcio – Parziali: Finale 5° posto: Ucraina-Corea del Sud 1-0. Finale 7° posto: Irlanda-Francia 0-1. 17.48 calcio – Fine primo tempo: Russia-Italia 0-2. 17.42 calcio – ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia a un passo dall'oro nel trap misto. Bronzo nel trampolino sincro da 3 metri per la coppia Casoli-Porco : 15.48 TIRO A VOLO – Azzurri ancora in testa nella finale per l'oro del trap misto: Italia 34/40-Cina Taipei 28/40. 15.46 VOLLEY – Aggiornamento torneo femminile risultato finale USA-Svizzera 3-0 (25-17, 25-15, 25-16) 15.43 TIRO A VOLO – Fantastici Simone D'Ambrosio e Fiammetta Rossi. A metà prova sono nettamente avanti. Italia ...