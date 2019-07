Bambini travolti dal Suv | muore anche l’altro cuginetto ferito

ilfogliettone

(Di domenica 14 luglio 2019)Simone D'Antonio, 12 anni, è morto dopo essere stato travolto giovedì scorso a Vittoria, insieme aldi 11 anni, Alessio, dal suv lanciato a grande velocità e guidato da Rosario Greco, 37 anni con precedenti per armi e droga, figlio del "re" degli imballaggi del mercato di Vittoria. La morte del 12enne è stata annunciata dal Policlinico di Messina, dove si trovava ricoverato e dove gli erano state amputate le gambe. Dovrebbe tenersi domani, invece, l'udienza di convalida in carcere dell'arresto di Rosario Greco. Ora rispondera' di duplice omicidio stradale. Ieri pomeriggio sono stati effettuati gli esami autoptici sul corpo di Alessio, prima del nulla osta alla sepoltura.La Procura, raccogliendo la denuncia dei genitori per i presunti ritardi dei soccorsi, ha aperto un fascicolo. Ad assistere alla procedura (che vede indagati tutti i quattro occupanti ...

