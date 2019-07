Auto nel canale | morti quattro ragazzi | tragico incidente stradale a Jesolo

Torino perde il Salone dell'Auto - sale la tensione nel Movimento 5 Stelle : Le tensioni nella maggioranza passano anche da Torino: la riammissione degli emendamenti leghisti su Polizia e Vigili del Fuoco aveva placato gli animi tra Carroccio e CinqueStelle almeno in merito al decreto sicurezza bis, e aveva allontanato lo spettro di una crisi di governo paventata da Salvini. Rinviato nuovamente il confronto sulle autonomie regionali differenziate che giovedì a Palazzo Chigi aveva portato ad un duro strappo tra gli ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - il cantAutore affranto la difende : “Non è un’arrampicatrice - ho letto solo schifezze” : “Sul suo conto ho letto solo schifezze. Non è un’arrampicatrice. È una bravissima persona e una bravissima mamma”. Con un video su Instagram, in cui compare evidentemente provato, Eros Ramazzotti ha difeso la ormai ex moglie Marica Pellegrinelli. Dopo l’annuncio della fine del matrimonio, i fan del cantautore hanno preso di mira la modella, che secondo Alberto Dandolo (Dagospia) avrebbe un flirt con Charley Vezza, ...

Tir contromano sull'Autofiori nell'Imperiese : il video è da brividi : Il camionista ha viaggiato contromano per alcuni chilometri, dopo essere uscito da una piazzola di sosta. Era ubriaco e non si è accorto dell'errore. Panico tra gli altri automobilisti. L'uomo è stato fermato dalla polizia Fabrizio Tenerelli Un camionista romeno, I.C., di 56 anni, che ieri sera, da ubriaco ha percorso circa tre chilometri contromano sull'autofiori, tra i caselli di Arma di Taggia e Sanremo, in provincia di ...

Paolo Janacci : cantAutore capace di unire mestiere e ironia nel nuovo singolo “Canterò” : Esce oggi sulle piattaforme digitali e lunedì su youtube, “Canterò” il brano con cui, per la prima volta, Paolo Jannacci debutta nei panni di cantautore, dopo aver costruito nel tempo un’importante e significativa carriera da pianista, avviata prima accanto al padre Enzo e proseguita con grande successo nel mondo del Jazz e attraverso diverse importanti collaborazioni con artisti del mondo pop e hip hop (J Ax fra tutti…). “Canterò” è il primo ...

Usa - madre lascia i figli nella piscina gonfiabile sull'Auto in movimento : arrestata : Ha messo in pericolo la vita dei suoi stessi figli una madre di 49 anni, J.Y. queste le sue iniziali, che, per cause ancora tutte in corso di accertamento ha lasciato i suoi bimbi all'interno di una piscina gonfiabile mentre la stessa era stata caricata sul tetto della macchina, un Suv a marca Audi, che si trovava in movimento. La signora viaggiava verso Peoria Avenue, quando è stata notata da alcuni cittadini di Dixon (Illinois) che hanno ...

"E senza accorgermene - poggiai una lametta sul braccio". Nell'inferno invisibile dell'Autolesionismo : Il cuore martella nel petto. Pompa adrenalina nel corpo. Spinge lacrime fuori dagli occhi. Non basta. Ti aggiri nella cameretta. Alzi il volume della musica. Provi a urlare. Non basta. La faccia si contrae in una smorfia di dolore, mentre il respiro si fa più affannato. La testa gira, si aliena, ma i pensieri restano nitidi: nitida la risata di scherno dei tuoi compagni, nitida la tua solitudine, nitide le urla di tua madre. Tremi, e non ...

Scontro nella maggioranza su Autonomia e Decreto Sicurezza : Nuovo stop sulla riforma delle Autonomie, sulle quali Giuseppe Conte resta fiducioso di trovare una "sintesi" e tutto fermo sul Decreto Sicurezza bis. A chiedere la sospensione dei lavori alla Camera su quest'ultimo provvedimento, è la Lega che solleva un "problema politico" con il Movimento 5 stelle, anzi un "problema politico serio", scandisce in serata Matteo Salvini. I lavori riprenderanno domani alle 12. A nulla servono le ...

Il mancato accordo sull’Autonomia e la tensione nello stretto di Hormuz : DALL'ITALIA Lega e M5s non trovano un accordo sull’autonomia. “Il dialogo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola”, ha scritto su Facebook il vicepremier del M5s, Luigi Di Maio. “La legge è nel contratto di governo”, ha detto il ministro per l’Autonomia della Lega, Erika Stefani. Il pr

Tav e Autostrade - Urso (FdI) e Ferro (FI) contro Toninelli : “Torni a fare l’assicuratore”. “Vi piacerebbe” : Durante il Question Time in Senato, le risposte del ministro ai Trasporti, Danilo Toninelli, su Tav e la revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia poste da Adolfo Urso di Fratelli d’Italia e Massimo Ferro di Forza Italia provocano reazioni stizzite degli interroganti. “Il suo è il Ministero contro le infrastrutture. Lo lasci”. “Vi piacerebbe” si lascia sfuggire Toninelli, che aveva appena terminato ...

Usa - bimbo rinchiuso nell'Auto incandescente dalla madre : 'Faceva troppi capricci' : "Faceva troppi capricci". Questa in soldoni è stata la giustificazione che una donna americana, di 28 anni, ha fornito ai poliziotti quando hanno scoperto il figlio rinchiuso nell'auto incandescente. La madre si è detta esasperata dal comportamento ribelle del figlio, che ha voluto punire. Jessica Lee Brown ha dunque deliberatamente rinchiuso il figlioletto nel veicolo rovente, nei pressi del City Park, a Draper (Utah). Questo dato è menzionato ...

Faceva troppi capricci! Chiude il figlio di 4 anni nell’Auto sotto il sole punirlo : Ha chiuso il figlio di 4 anni in un'auto sotto il sole perché si era “comportato male”. Jessica Lee Brown, 28 anni, è stata accusata di reati di pedofilia e di messa in pericolo di un minore dopo aver intrappolato il giovane nella sua auto a Draper, nello Stato americano dello Utah. Una persona si è fortunatamente accorta del piccolo, che ha descritto come “completamente coperto di sudore con gli occhi gonfi e la fronte calda al tatto”. Ha ...

Grid si mostra nel primo trailer gameplay tra nuove Auto - location e gare mozzafiato : Grid ci presenta un nuovissimo trailer gameplay tra azione mozzafiato, nuove location da scoprire e gare imprevedibili.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Koch Media sull'atteso titolo Codemasters:Leggi altro...

Il rapper Young Wave muore dopo un incidente d’Auto - troppo gravi le ferite riportate nello schianto : Alessio Marinato, il ragazzo di 22 anni coinvolto in un incidente in Veneto nella notte tra lunedì e martedì, ha perso la vita. Il decesso è avvenuto dopo un ricovero di diverse ore durante il quale l'equipe di medici dell'ospedale Dell'Angelo di Mestre hanno provato a fare il possibile per tenerlo in vita. Marinato però non ce l'ha fatta e alle 19 si è spento. Letali le numerose ferite riportate in seguito allo schianto.

Grandine a Pescara - ospedale allagatoAuto nel parcheggio : in azione i sub : Una tromba d'aria si è abbattuta su Cervia (Ravenna), sulla costa adriatica. Il forte vento ha abbattuto decine di alberi che cadendo hanno travolto diverse auto e un autobus del trasporto pubblico locale.