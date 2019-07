ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Roberta Damiata Mentre il campionea Torino per i primi allenamenti la compagnaRodriguez posta una tenera foto di lui mentre dorme Finite le vacanze per i calciatori che, chi più chi menono nei ritiri per gli allenamenti pre campionato. Non fa eccezione uno dei più grandi nomi del calcio mondiale Cristiano, che proprio oggi ha aperto la sua seconda stagione televisiva con la maglia della Juventus. Fatte le visite mediche al J Medical Center di rito, il campione portoghese è subito sceso inper il primo allenamento con Sarri. ad aspettarlo trecento irriducibili fan che hanno urlato per tutto il tempo al campione di portargli la Champions. Tutto bene quindi per Cristiano che può contare sul supporto dei fans, ma soprattutto quello della sua bellissima famiglia. Quattro figli stupendi, tre avuti da madre surrogata e l’ultima da...

Italia_Notizie : Ronaldo torna in campo e Georgina lo accompagna con un bacio - Ilcaffedellosp1 : Ronaldo torna al J Medical per iniziare la stagione #IlCaffeDelloSport #Calcio #CR7 #Juve #Juventus #Bianconeri… - MaxBrozo : RT @Iron8292: Buon sabato fratelli ???? Prepariamoci ad essere tempestati da servizi su Ronaldo che torna a Torino per allenarsi!! ???????… -