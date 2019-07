Motocross | GP Asia MXGP 2019 | programma e orari di domenica 14 luglio Canali tv e

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Si disputa domani,14, il Gran Premio d’valevole per il dodicesimo round del Mondiale. Secondo weekend consecutivo di gare per un Campionatosempre più nelle mani dello sloveno Tim Gajser dopo l’annuncio del forfait di Antonio Cairoli fino alla fine della stagione. Il pilota della Honda è leader della classifica iridata con un vantaggio abissale di 151 punti sul primo degli inseguitori ancora in gioco (ne ha 130 su Cairoli, che è però fuori causa per infortunio), ovvero lo svizzero Jeremy Seewer, mentre gli altri sono ancora più attardati. Ci si aspetta una bella bagarre per il podio con diversi protagonisti annunciati come Romain Febvre, Max Anstie, Gauthier Paulin, Glenn Coldenhoff e Arnaud Tonus che si daranno battaglia nelle due manche di gara di domani. Ladel GP d’sarà integralmente trasmessa in diretta ...

