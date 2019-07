LIVE Serena Williams-Halep 2-6 2-6 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | trionfo a sorpresa per la

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Simona eguaglia l’impresa impossibile di Garbine Muguruza che ha vinto il Roland Garros 2016 battendopoco più di un anno dopo battendo Venus! 16.08 Strepitosa in difesanei pochi scambi lunghi e sofferti che ha giocato, dall’altra parte unaletteralmente irriconoscibile che deve forse dire addio al record dei 24 tornei del Grande Slam! 6-2 Pazzesca Simona! Battuta 6-2 6-2 in 55 minutiche mette l’ultimo dritto in rete! 40-0 Prima vincente di, tre Championship point! 30-0 Dritto lungo di. 15-0 Prima vincente di. 5-2che chiude il game col suo marchio di fabbrica, il rovescio vincente in lungolinea! 40-A Rovescio in rete di, altra palla break. 40-40 Rovescio in rete di. A-40 Risposta di dritto in rete di ...

