Il genitori di Alessio | travolto dal Suv a Ragusa | L' assassino di nostro figlio

(Di sabato 13 luglio 2019) “Abbiamo visto moriresenza poter fare nulla”. Un Suv che piomba su due ragazzini di undici e dodici anni travolgendoli. Uno muore nell’impatto, l’altro viene ricoverato in fin di vita al Policlinico di Messina. La tragica scena si è consumata a Vittoria () davanti agli occhi deidell’undicenneD’Antonio, che nell’incidente è deceduto sul colpo. Il padre del ragazzino ha parlato della tragedia mentre era in visita alla camera mortuaria. “L’abbiamo visto piombare con l’auto e ce lo ha portato via. L’ho visto morire, non ho potuto fare nulla”, dice il papà di. “Mioera un bambino felice e pieno di passioni aggiunge. Non perdono l’... che stia per sempre in galera”:Stando a quanto riportato dall’Ansa, la madre ...

