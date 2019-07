I pm | rogatoria per cercare conti del Carroccio a Mosca

ilmessaggero

(Di sabato 13 luglio 2019) Nella hall dell'hotel Metropol, il 18 ottobre 2018, il vertice tra italiani e russi per un presunto accordo sulla compravendita di gasolio è ormai ben avviato quando, a uno dei funzionari...

Livia_Morosini : Quindi, se ho capito bene, gli indagati avrebbero fatto la cresta su soldi altrui, per poi darglieli per corromperl… - IlZebraapois : Rogatoria Internazionale per i soldi della Lega.Tutte le Forze Armate Mondiali in stato l'allerta!???????? - romi_andrio : RT @Lettera43: La procura di Milano valuta l’ipotesi di avviare una rogatoria nell’ambito dell’indagine per corruzione internazionale sui p… -