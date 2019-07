Griglia di partenza F1 | GP Gran Bretagna 2019 | risultato e classifica qualifiche Bottas

Griglia di partenza F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica qualifiche : Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone i piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno risposto presente con le Ferrari e hanno cercato di tenere testa alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Gran ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole - Valentino Rossi 11° - Dovizioso 13° : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e scatterà davanti a tutti in occasione della gara di domani ma Fabio Quartararo e Maverick Vinales gli hanno dato del filo da torcere fermandosi ad appena due decimi. Valentino Rossi si è dovuto accontentare di una deludente undicesima posizione, Andrea Dovizioso è rimasto fuori dal Q2 ...

GP Austria 2019 : la Griglia di partenza ufficiale : Meno di un’ora allo spegnimento dei semafori al Red Bull Ring quando prenderà il via il nono round del 2019, il GP d’Austria. Delle penalità varie abbiamo detto, adesso finalmente abbiamo la griglia di partenza ufficiale, con Charles Leclerc e Max Verstappen per la prima volta insieme in prima fila in F1, con alle spalle […] L'articolo GP Austria 2019: la griglia di partenza ufficiale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Gara MotoGP Assen 2019 : Griglia di partenza - favoriti e outsider : Gara MotoGP Assen 2019: griglia di partenza, favoriti e outsider Siamo giunti all’ottavo appuntamento del motomondiale, uno dei circuiti più entusiasmanti di tutto il calendario. Assen è stato sempre teatro di grandi sfide, rimonte storiche, bagarre serratissime. Per questo motivo il risultato della Gara è sempre molto incerto. Il tracciato, non a caso, è definito “l’università delle moto”, manca un vero e proprio ...

F1 Gp d’Austria 2019 - la Ferrari di Leclerc conquista la pole davanti a Hamilton : la Griglia di partenza : Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio d’Austria e strappa così il primo posto a Lewis Hamilton. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso le qualifiche con il tempo 1.03.003, precedendo la Mercedes di Hamilton a +0.259 e la Red Bull di Max Verstappen a +0.436. Quarto posto in griglia per l’altra Mercedes di Valterri Bottas. Male invece Sebastian Vettel che a causa di un problema alla sua Ferrari è rimasto fuori dall’ultima ...

MotoGp – Quartararo in pole ad Assen - Valentino Rossi parte da lontano : la Griglia di partenza del Gp d’Olanda : El Diablo in pole position: Quartararo davanti a Vinales e Rins, la griglia di partenza del Gp d’Olanda E’ Fabio Quartararo il più veloce nelle qualifiche del Gp d’Olanda: il francese della Petronas ha segnato il miglior tempo oggi pomeriggio ad Assen, lasciandosi alle spalle Vinales e Rins. Splendida pole position per El Diablo, seguito dallo spagnolo della Yamaha. Fuori dalla prima fila per la prima volta nel 2019 Marc ...