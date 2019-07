Federico Quaranta fuori dai palinsesti Rai | Non esiste meritocrazia

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Alessandro Zoppo Il conduttore, rimosso da “Linea Verde” in favore di Beppe Convertini, lancia l’hashtag #iltalentononbasta e a “Spy” rivela di aver ricevuto la notizia come un fulmine a ciel sereno “L’ho letto sui blog. Lo stesso giorno il capostruttura del programma mi ha comunicato che ora non sono prioritario per il direttore e per la rete”: cosìcommenta alla rivista Spy la sua esclusione dalla prossima edizione di Linea Verde. Il conduttore è uno degli esclusi eccellenti daiRai dell’autunno 2019: il timone del programma di Rai 1 che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze passerà a Beppe Convertini, attualmente alla guida di La vita in diretta Estate. “Un anno fa – raccontaa Spy – sono stato io a sostituire Patrizio Roversi (dopo cinque edizioni): un grande professionista, un uomo colto, con un ...

