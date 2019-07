Ascolti TV | Venerdì 12 luglio 2019 : Ezio Greggio - Divino Otelma Nella serata di ieri, Venerdì 12 luglio 2019, su Rai1 la seconda replica di Signore e Signori Al Bano e Romina Power ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la quarta puntata di La Sai L’Ultima? ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Vendetta della Sposa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med 3 ha intrattenuto .000 ...

Ascolti Tv Venerdì 12 luglio : La Sai L’ultima? e Albano e Romina : Ascolti Tv Venerdì 12 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Signori e Signori: Albano e Romina Power – Rai 1 – milioni e %La vendetta della sposa – Rai 2 – mila e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %La Sai L’ultima? – Canale 5 – milioni e %Delitto Perfetto – Rete 4 – mila e %Chicago Med – Italia 1 – mila e %Affari Sporchi – La7 – mila e %La notte dei record – Tv8 – mila e %I migliori Fratelli di Crozza – Nove – mila e ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di venerdì 2 dicembre 2016 : Nemicamatissima conquista la serata : Settimo appuntamento con TeleVideoBlog. Sette giorni fa ci siamo dedicati al 'presente' con i dati auditel di soli un anno fa, stavolta torniamo a fare qualche passo più indietro e andiamo nel 2016. Altri programmi, altro periodo, altra storia, altro racconto. Grazie al servizio auditel del Televideo Mediaset abbiamo la possibilità di vedere quali sono stati i 4 risultati d'ascolto più alti per ogni rete televisiva Rai e Mediaset registrati ...

Ascolti tv venerdì 5 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Una voce per Padre Pio ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film La madre dei miei sogni ha registrato .000 telespettatori, share%. Su Rai 3 La Grande Storia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La sai l'Ultima?, terza puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film ...

Ascolti TV | Venerdì 5 luglio 2019. La Sai L’Ultima? 15.9% e Una Voce per Padre Pio 13.3% : Una Voce per Padre Pio - Romina Power Su Rai1 Una Voce per Padre Pio hanno conquistato 2.006.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video 2.211.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 La Madre dei Miei Sogni ha interessato 819.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di 836.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Grande storia ha ...

Ascolti TV | Venerdì 5 luglio 2019 : Una Voce per Padre Pio - Romina Power Su Rai1 Una Voce per Padre Pio hanno conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Madre dei Miei Sogni ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande storia ha raccolto davanti al video .000 ...

Ascolti Tv Venerdì 5 luglio : La Sai L’ultima? su Canale 5 - Una Voce per Padre Pio su Rai 1 : Ascolti Tv Venerdì 5 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Una Voce per Padre Pio – Rai 1 – milioni e %La madre dei miei sogni – Rai 2 – milioni e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %La Sai l’ultima? – Canale 5 – milioni e %Basic Instinct – Rete 4 – milioni e %Chicago Med – Italia 1 – mila e %Paura d’amare – La7 – mila e %La ...

Ascolti tv venerdì 28 giugno 2019 : La sai l’ultima? in calo ma vince lo stesso : Ascolti tv 28 giugno 2019, i dati del venerdì sera Anche oggi siamo pronti a darvi tutti i dati degli Ascolti tv di venerdì 28 giugno 2019. Cosa sarà successo sulle reti televisive? I programmi iniziano a essere sempre meno, l’offerta televisiva estiva si riduce in vista dei mesi più caldi. D’altro canto anche la […] L'articolo Ascolti tv venerdì 28 giugno 2019: La sai l’ultima? in calo ma vince lo stesso proviene da ...

Ascolti tv venerdì 28 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Purché finisca bene - Una coppia modello ha registrato 2.122.000 telespettatori, share 12.8%. Su Rai 2 Francia - USA, Mondiali femminili di Calcio 2019, ha registrato 1.685.000 telespettatori, share 9.7%. Su Rai 3 La Grande Storia ha registrato 715.000 telespettatori, share 4.2%. Su Canale 5 La sai l'Ultima?, seconda puntata, ha registrato 2.514.000 telespettatori, share 16.8%. Su Italia 1 Il film Operazione ...

Ascolti Tv Venerdì 28 giugno La Sai L’ultima cala al 16.8% - Una Coppia Modello al 12.8% : Ascolti Tv Venerdì 28 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)La Sai l’ultima? – Canale 5 – 2.51 milioni e 16.8%Purchè finisca bene – Una Coppia Modello – Rai 1 – 2.12 milioni e 12.8%Mond. F. USA – Francia – Rai 2 – milioni e %Operazione UNCLE – Italia 1 – milioni e %Quarto Grado – Rete 4 – mila e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e ...

Ascolti TV | Venerdì 28 giugno 2019. La Sai L’Ultima? cala ma vince (16.8%). Una Coppia Modello 12.8% - Francia-USA 9.7% : Ezio Greggio Su Rai1 Purché Finisca bene – Una Coppia Modello hanno conquistato 2.122.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? Digital Edition ha raccolto davanti al video 2.514.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Rai2 il match Francia-USA, quarto di finale per i Mondiali Francia 2019, ha interessato 1.685.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Operazione U.N.C.L.E ha catturato ...

Ascolti TV | Venerdì 28 giugno 2019 : Ezio Greggio Su Rai1 Purché Finisca bene – Una Coppia Modello hanno conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? Digital Edition ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Vendetta della Sposa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Operazione U.N.C.L.E ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto ...

Ascolti Tv Venerdì 28 giugno : Ascolti Tv Venerdì 28 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)La Sai l’ultima? – Canale 5 – milioni e %Purchè finisca bene – Una coppia modello – Rai 1 – milioni e %Mond. F. USA – Francia – Rai 2 – milioni e %Operazione UNCLE – Italia 1 – milioni e %Quarto Grado – Rete 4 – mila e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %Riusciranno i nostri ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di venerdì 5 marzo 1993 : il boom de I Fatti vostri di sera : Prosegue il nostro viaggio nel tempo e nelle pagine di un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo esaminando.prosegui la letturaTeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 5 marzo ...