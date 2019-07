A Silverstone Bottas soffia la pole a Hamilton | terzo Leclerc

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1, che si correrà domenica nel Regno Unito. Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, e compagno di squadra di Bottas, partirà

Formula 1 : pole di Bottas a Silverstone : 16.08 Valtteri Bottas (Mercedes) è il più veloce nella qualifiche del Gp di Gran Bretagna.Il finlandese,alla decima pole in carriera (4.a stagionale),precede il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il monegasco Leclerc (Ferrari), con un ultimo giro strepitoso, scavalca Verstappen (Red Bull) e centra il terzo tempo. L'altra "rossa" di Vettel è solo sesta, preceduta da Gasly. Completano la 'top ten' Ricciardo, Norris, Albon e Hulkenberg. Fuori ...