U&D | Mara Fasone smentisce il flirt con Jeremias e sbotta contro la Marzano | ' Sei

(Di venerdì 12 luglio 2019) In questi giorni si sta consumando una vera e propria guerra social tra l'influencer Deianirae l'ex tronista di Uomini e Donne. Le due protagoniste sono entrate in conflitto tra loro a causa di alcune dichiarazioni fatte dalla Terribilel'ex concorrente del talk show di Maria De Filippi. Nel caso specifico, laha accusatodi c'entrare qualcosa nella rottura traRodriguez e Soleil Sorgè. Le accuse dell'influencer sono state così forti al punto cheha dato luogo ad uno sfogo davvero furioso nelle sue Instagram Stories. La ragazza ci è andata giù in modo decisamente pesante dicendo: "Sei una pazza, stupida e ignorante". Scopriamo nel dettaglio cosa è successo....

