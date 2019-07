Suv travolge due cuginetti davanti casa mutilandogli le gambe | uno è morto sul colpo

laragnatelanews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Erano seduti a giocare al cellulare, sul marciapiede, i duedi 11 e 12 anni travolti da un Suv Jeep Renegade lanciato ad alta velocità per la Via IV Aprile, nel centro storico di Vittoria (Ragusa). Il più piccolo, Alessio D’Antonio, èsulmentre suo cugino è ora ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale di Vittoria. La macchina ha tranciato lead entrambi dopo averli trascinati per alcuni metri. Con loro c’era anche un terzo amichetto che ne è uscito illeso. L’uomo che era alla guida dopo l’incidente è scappato a piedi. Insieme a lui altre due persone che si sono recate spontaneamente in caserma dei carabinieri a testimoniare. “Dopo l’incidente siamo scappati perché avevamo paura di esser linciati“e così’ sono stati denunciati per omissione di soccorso. Il guidatore è stato preso ...

Agenzia_Ansa : Trovato positivo ad alcol e droga il 34enne che ha investito due bambini nel Ragusano: arrestato - NicolaMorra63 : Alcool e droga a #Ragusa: un bambino è morto, un altro è gravissimo. E' ora di installare sulle auto sistemi che bl… - Agenzia_Ansa : Travolge due bimbi col suv, arrestato un 34enne. L'incidente nel ragusano, trovato positivo ad alcol e droga #ANSA -