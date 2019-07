«Simulation Theory» | ecco il concerto sci-fi dei Muse a Milano

vanityfair

(Di sabato 13 luglio 2019) Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di Vincenzo)Ia San Siro per ilWorld Tour (@ Elena di ...

RtVecchio : Muse a San Siro. Data 1 di 2 a Milano di The Simulation Theory World Tour. Ed è energia allo stato puro. #MUSE… - Stone_ColdCrazy : @LaVale8 Commentiamoli pure invece: 'The 2nd Law' una merdaccia vergognosa, 'Drones' mediocre e 'Simulation Theory'… - ItsCamiKiwi : E nulla... si aspetta qui a San Siro... Muse Simulation Theory Tour 2019 -