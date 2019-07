Sara Affi Fella risponde a Luigi ma il web non gradisce | ' Non sa più come farsi notare'

L’uomo eritreo accusato per errore di essere un trafficante sarà rilasciato : Da tre anni si trovava in carcere in Italia per uno scambio di persona, riconosciuto oggi dalla Corte d'Assise di Palermo

Luigi Mastroianni vs Sara Affi Fella un anno dopo - lei risponde : “Basta subire - non starò in silenzio” : Botta e risposta a distanza tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni a un anno dalla finta scelta a Uomini e Donne. Il siciliano paragona Angela Nasti a Sara, rimarcando ancora una volta le similitudini tra i troni delle due. La Affi Fella replica: “Basta, è passato un anno. Non subirò in silenzio”.Continua a leggere

Palermo - errore di persona sul trafficante di uomini : solo 5 anni all'imputato - sarà subito scarcerato : La Corte d'assise presieduta da Alfredo Montalto: "Questa persona non è il Generale". Condannato per favoreggiamento. Era in custodia cautelare dal 2016

Luigi Mastroianni contro Sara Affi Fella e Angela Nasti : "Mi rivedo in Alessio Campoli" : Luigi Mastroianni, ex tronista di 'Uomini e Donne' e fidanzato con Irene Capuano, nelle scorse ore, è intervenuto nel dibattito social che ha coinvolto Angela Nasti (che, solo qualche ora fa, ha ufficializzato, in maniera più o meno diretta, la relazione con il calciatore Kevin Bonifazi).prosegui la letturaLuigi Mastroianni contro Sara Affi Fella e Angela Nasti: "Mi rivedo in Alessio Campoli" pubblicato su Gossipblog.it 12 luglio 2019 15:29. ...

Una sera non sono riuscito a controllarmi! Nicola Panico - la verità su Sara Affi Fella : Sari Affi Fella, dopo due anni dall’esperienza a Temptation Island parla Nicola Panico, il fidanzato della ragazza poi finita sul trono più chiacchierato della storia con la farsa della scelta tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni- Un inganno portato avanti fino alla fine, con tanto di finta scelta. E se non fosse stato per Nicola Panico, che in preda alla gelosia per una relazione di lei con un calciatore raccontò tutto alla redazione, forse ...

Temptation Island - Nicola Panico ricorda l'esperienza nel reality : le confessioni su Sara Affi Fella : Trascorsi due anni dalla loro partecipazione, il 36enne campano torna a parlare della sua ex fidanzata.

Nicola Panico ricorda Sara Affi Fella : le parole mai dette : Temptation Island: le ultime parole di Nicola Panico su Sara Affi Fella Sono passati due anni da quando Nicola Panico e Sara Affi Fella hanno testato il loro amore a Temptation Island. L’esperienza ha cambiato per sempre le vite di entrambi: quell’amore non è riuscito a resistere alle tentazioni e neppure al tornado Uomini e […] L'articolo Nicola Panico ricorda Sara Affi Fella: le parole mai dette proviene da Gossip e Tv.

Sara Affi Fella oltre l’amore con Francesco Fedato : la passione brucia : Sara Affi Fella “oltre” l’amore con Francesco Fedato: la passione brucia Sara Affi Fella si è rialzata dopo lo scandalo di cui è stata protagonista a Uomini e Donne. Quel periodo buio oggi è del tutto superato, grazie anche a Francesco Fedato, il calciatore che le ha rapito il cuore e con cui sta vivendo […] L'articolo Sara Affi Fella oltre l’amore con Francesco Fedato: la passione brucia proviene da Gossip e Tv.

