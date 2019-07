Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Prosegue ildeie deidei lavoratori per l'avvio di maggiori tutele previdenziali e di welfare in favore delle fasce più deboli della popolazioni. Recenti richieste in tal senso continuano infatti ad emergere da entrambi i fronti, mentre ormai si avvicina sempre più il mese di settembre (quando dovrà essere impostata la legge di bilancio 2020). Riforma: la Cgil organizza un nuovo convegno il 19 luglio a Roma Proprio la necessità di maggiori tutele previdenziali è al centro del nuovo convegno organizzato a Roma dalla Cgil per il prossimo 19 luglio, intitolato ": rivolti al futuro". Durante l'evento vi sarà l'intervento dello stesso Segretario generale Confederale Maurizio Landini, che concluderà le proposte di riforma della legge Fornero. In particolare, il sindacato si prepara ad avanzare cinque diverse proposte di intervento e ...

ste_calic : Pensioni, cresce il pressing di sindacati e comitati per donne, giovani e usuranti - MicSchw : Ecco una lista di paesi la cui economia cresce più e meglio della nostra. Noi abbiamo Toninelli. E spendiamo in pen… - dicofilo : RT @Ferula18: Scusate la semplicità. Si nasce, si cresce, si cerca lavoro stabile, si prende un mutuo per la casa, si crescono i figli, si… -