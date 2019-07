Parigi premia Carola | Perseguita in Italia per aver salvato migranti in mare

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Le due capitane della Sea Watch 3,Rackete e Pia Klemp, riceveranno la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di, perin”: lo annuncia un comunicato del municipio della capitale francese. La medaglia vuole simboleggiare “la solidarietà e l’impegno diper il rispetto dei diritti umani” e va alle due operatrici umanitarie tedesche “ancora perseguite dalla giustiziana”, si legge nel documento.“Il Comune dievidentemente non ha di meglio da fare chere questi soggetti qua”, ha commentato Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook.“Un bacione a, nonostante mi voglia chiudere il profilo Fb, questa potrebbe essere l’ultima diretta - afferma il vicepremier - in fin da conti le vogliamo tanto tanto bene, perché ha ...

