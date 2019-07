LIVE Nadal-Federer 6-7 | 6-1 | 3-6 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | l’elvetico vince il terzo

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Scappa via il diritto di, sbilanciato verso l’indietro. 0-15 Parte con un doppio fallo. INIZIO QUARTO SET 19.48 Rogertorna in partita conquistando ilparziale per 6 giochi a 3 grazie al break conquistato nel quarto gioco ed essere sopravvissuto al proprio servizio nonostante la pressione di, che si è differenziato dall’elvetico del secondo set per la voglia di lottare fino alla fine. FINESET 3-6SET! Lo svizzero va in vantaggio 2 set a 1 nel match. 40-0 Grande difesa dicon il rovescio macompie un miracolo in recupero e lo fulmina di rovescio. 30-0 Altra ottima prima perche lascia andare via una risposta alta. 15-0 Prima radente sulla riga. 3-5 Grande risposta sui piedi dimasi supera con un diritto in controbalzo: lo ...

