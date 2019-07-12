Kamikaze 13enne si fa esplodere al matrimonio/ Afghanistan: 6 morti, anche un bimbo (Di venerdì 12 luglio 2019) Attentato Kamikaze in Afghanistan: 13enne si fa esplodere durante una festa di matrimonio, morti e feriti. Talebani negano loro responsabilità.
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