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Kamikaze 13enne si fa esplodere al matrimonio Afghanistan | 6 morti | anche un bimbo

Kamikaze 13enne si fa esplodere al matrimonio Afghanistan | 6 morti | anche un bimbo Attentato Kamikaze in Afghanistan: 13enne si fa esplodere durante una festa di matrimonio, morti e feriti. ...

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Kamikaze 13enne si fa esplodere al matrimonio/ Afghanistan: 6 morti, anche un bimbo (Di venerdì 12 luglio 2019) Attentato Kamikaze in Afghanistan: 13enne si fa esplodere durante una festa di matrimonio, morti e feriti. Talebani negano loro responsabilità.
ilsussidiario

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