Io | in quelle riunioni carbonare in Polonia in cui ho visto il comunismo

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il cibo razionato, i salari da fame. La mano morbida di Jaruzelski, la visita di Gorbaciov. Il ruolo di Wojtyla e degli intellettuali. La grande spinta popolare di Solidarnosc. Finché Lech Walesa mi disse: «Non c’è posto per me in Parlamento». Ma un anno dopo era presidente Eroina, fame, malattie: i dannati di Livezilor dove morì il sogno operaio "

