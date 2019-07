Inter | UFFICIALE | arriva Barella | cifre e dettagli dell’affare

Calciomercato venerdì 12 luglio : Barella- Inter - oggi UFFICIALE. De Ligt-Juve - ecco quando arriverà! : Calciomercato 12 luglio - ecco tutte le trattative di oggi venerdì 12 luglio . INTER– oggi sarà il giorno dell’ufficialità di Barella in maglia nerazzurra. Il centrocampista è arrivato a Milano ieri sera e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di mettere nero su bianco il suo passaggio in nerazzurro. Affare da 45 milioni di euro […] L'articolo Calciomercato venerdì 12 luglio : Barella-Inter , oggi UFFICIALE. De Ligt-Juve , ...

Pordenone - ufficiale : arriva il portiere Di Gregorio dall’ Inter : Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del portiere Michele Di Gregorio . Il calciatore, classe ’97, arriva dall’Inter con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione e contropzione). Cresciuto nel Settore giovanile dell’Inter, Di Gregorio si è laureato campione d’Italia 2016/2017 con la Primavera nerazzurra. Nell’ultimo biennio è stato protagonista in serie C (69 presenze complessive) con le maglie di Renate e Novara. Le ...

Calciomercato Inter - Agoumé è nerazzurro : c’è l’annuncio ufficiale : Lucien Agoumé è un nuovo giocatore dell’ Inter . Il talento francese si lega al club meneghino con un contratto triennale.“powered by Goal”Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: l’ Inter mette a segno un importante colpo in prospettiva assicurandosi Lucien Agoumé .Ad annunciare la definitiva fumata bianca è stato lo stesso club meneghino attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale .“FC ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : arriva Rizzo dall’ Inter : Genoa , ufficiale l’acquisto del giovane difensore, classe 2000, Nicholas Rizzo . arriva dall’Inter. Di seguito, il comunicato del club ligure. “Il Genoa Cricket and Football Club ha perfezionato con Fc Internazionale Milano l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Nicholas Rizzo (Esine, 11-03-2000). Il neo acquisto è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro in cui ha ...

Le ultime trattative di calciomercato - ufficiale Sensi all’ Inter : Veretout verso il Milan - in due alla Fiorentina - Andersen al Lione : Non si ferma il calciomercato , ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. ” Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte ...

Calciomercato Inter - ultime notizie : è ufficiale Godìn : Calciomercato Inter, ultime notizie: è ufficiale Godìn L’Inter è sicuramente una delle squadre più movimentate per ciò che concerne il Calciomercato e, in attesa dei prossimi acquisti, questa mattina ha reso ufficiale l’arrivo di Diego Godìn. El Faraon, uno dei centrali di difesa più forti ed esperti d’Europa è dunque pronto per la sua nuova avventura a Milano. Il giocatore uruguayano, ormai ex capitano dell’Atletico ...