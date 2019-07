ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Circa 1.200potranno mangiare il panettone”. Ironizza così ladello Sport riportando la deroga con cui ildeiha fatto slittare al 31 dicembre la deroga per gli agenti che si eranoalla Figcl’aprile, cioè con le norme della deregulation e senza esami. Secondo i nuovi regolamenti infatti, questi ultimi sarebbero rimasti in un limbo senza poter operare fino a che non avessero sostenuto l’esame. Una vera mano santa per il calcio mercato che rischiava di andare in stallo a causa degli agenti sprovvisti di patentino. Resta una situazione complessa e scoordinata che attende una più attenta revisione da parte della Fifa L'articolo: Ildei1.200ililNapolista.

napolista : Gazzetta: Il Consiglio dei Ministri salva 1.200 procuratori iscritti dopo il 2015 Con una proroga dei tempi fino al… - JuveLegacy : @alededonaphb @Gazzetta_it Ti consiglio di informarti sulla storia dei processi a carico della tua squadra Qui l’ignoranza regna sovrana - Gazzetta_fil : « Oh miseri che al presente reggete! e oh miseri che retti siete! ché nulla filosofica autoritade si congiunge con… -