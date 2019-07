Fondi russi alla Lega | Salvini | «Savoini? Non l’ho invitato io | non so perché fosse a

Fondi russi alla Lega - Salvini : "Nostri bilanci trasparenti" | Di Maio : "Su questione morale intransigenti" : Il leader leghista su Facebook ribadisce: "Zero soldi dalla russia". La procura di Milano ha formulato l'ipotesi di "corruzione internazionale" nell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi ricevuti dalla Lega e i Dem hanno richiesto un chiarimento da parte di Salvini in Aula

Matteo Salvini - Savoini e Fondi russi - Repubblica ci sguazza : "Moscopoli - i blitz della Lega alla Camera" : A sinistra si buttano a capofitto sul caso "fondi russi" alla Lega e Repubblica, come da copione, ci sguazza. E così l'inchiesta milanese su Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia intercettato nell'ottobre 2018 a Mosca mentre secondo il sito americano Buzzfeed trattava fi

‘Fondi Russia a Lega’ - Salvini : ‘Ridicolo - ho la coscienza a posto’. Di Maio posta una canzone di Vasco : ‘Noi siamo liberi’ : Matteo Salvini twitta “è tutto ridicolo, ho la coscienza a posto”. Luigi Di Maio posta su Facebook la canzone di Vasco Rossi “I soliti”: “Buongiorno, oggi noi ci svegliamo così. Altro che petrolieri, strane fondazioni o finanziamenti. Noi siamo liberi!!! Orgoglioso del Movimento 5 stelle!”. I due vicepremier replicano a distanza sul caso dei presunti finanziamenti russi al Carroccio. Nelle scorse ore è uscita ...

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : via libera M5s a commissione d'inchiesta sui Fondi russi alla Lega : Una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini sui (presunti) fondi russi. L'inchiesta prima giornalista e ora giudiziaria su Gianluca Savoini scatena il Pd e provoca la mossa kamikaze del M5s, che appoggia la richiesta dem a patto che la commissione "riguardi i finanziamenti a tutti i par

Matteo Salvini e i Fondi russi - il Tg2 bombarda la sinistra : "Vi ricordate il Pci e i sovietici?" : "Ma vi ricordate il Partito comunista?". Il Pd chiede una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini per i (presunti) finanziamenti dalla russia. Memoria corta, e ci pensa il Tg2 a rinfrescarla a chi, a sinistra, si indigna per il caso di Gianluca Savoini, indagato dal Tribunale di Milano.

Fattori - M5S : "Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme - in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile" : Fattori (M5S): “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme, in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile. Oggi parlare di un M5S non ha più senso, ce ne sono tanti, io faccio parte di quello antico. Quella guidata da Luigi Di Maio è ormai una sottocategoria del Movimento che non rappresenta tutti. Critiche di Di Battista? Credo sia ...

Fondi russi - Salvini : bilanci trasparenti : 8.55 "E' tutto ridicolo. Non abbiamo mai chiesto un rublo, un dollaro, un gin tonic, un pupazzetto a nessuno. Rispetil lavoro di tutti. Ho la coscienza a posto". Così il leader Lega, Salvini, su Twitter circa la vicenda dei presunti Fondi dalla russia alla Lega. "Querelerò chi accosterà soldi della Lega alla russia. bilanci Lega trasparenti", scrive ancora il ministro dell'Interno e vicepremier.

Fondi russi alla Lega - Tg2 ne parla per 33 secondi in 2 edizioni. Senza dare la notizia : Trentatre secondi in due edizioni. E’ il tempo che il Tg2 ha dedicato il 10 luglio, giorno in cui è deflagrata, alla notizia degli audio registrati a Mosca e pubblicati da Buzzfeed in cui il leghista Gianluca Savoini parla di un presunto maxi-finanziamento russo al Carroccio in vista delle elezioni europee del 26 maggio. L’edizione delle 18.15 del telegiornale della seconda rete della Rai, finito al Carroccio nella consueta ...

Matteo Salvini e i Fondi russi - il suo sospetto : "Chi mi vuole colpire". Usa - Russia e 007 - bomba politica : L'intercettazione di Gianluca Savoini risale al 18 ottobre 2018, l'audio è stato registrato da ignoti. E lo "scandalo Metropol" esplode solo ora grazie a un articolo del sito Buzzfeed, senza che si sappia se la "trattativa" tra "l'emissario leghista", ex portavoce di Matteo Salvini, e rappresentanti

Fondi russi alla Lega? Savoini indagato a Milano : Gianluca Savoini, leghista e presidente dell'associazione Lombardia-russia, è indagato dalla procura di Milano dopo il caso sollevato da Buzzfeed (ed Espresso) su presunti Fondi russi alla Lega. "Io indagato? Non ho nulla da dire" ha commentato il diretto interessato secondo quanto riferisce RaiNews24. Matteo Salvini intanto smentisce categoricamente che la Lega abbia mai preso anche "un solo rublo" da Mosca e annuncia ...

Fondi russi - indagato Savoini. «Corruzione internazionale» - gli audio in Procura : Da mesi in silenzio i pm di Milano stanno indagando sul caso che coinvolge la Lega e i rapporti con la russia, esploso sui media ieri con la pubblicazione di un audio sul sito americano BuzzFeed con...

Fondi russi - M5s non affonda il colpo sulla Lega ma marca la distanza : Sul tavolo di Palazzo Chigi c’è il dossier Autonomia. Il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno un diverbio. Il vicepremier leghista si infuria con quello grillino. Il decreto Sicurezza bis si impantana in commissione alla Camera. E in questo clima arriva la notizia che la procura di Milano sta indagando, già da diversi mesi, su presunti Fondi russi destinati alla Lega.La tensione nel governo è al massimo e ...

Gianluca Savoini indagato a Milano per i Fondi russi alla Lega. Renzi sfotte Salvini : "Chi devi querelare" : È Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia, il primo indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'indagine su presunti finanziamenti russi alla Lega. La conferma arriva da fonti investigative. Il diretto interessato, ex portavoce di Matteo Salvini, si difende: "Non ho

Lega e Fondi russi - indagato Savoini M5S : sì alla commissione d’inchiesta : Inchiesta affidata al procuratore aggiunto De Pasquale e ai pm Spadaro e Ruta del dipartimento «reati economici transnazionali». «Stiamo facendo accertamenti per capire se ci siano reati o meno», ha confermato il procuratore Greco