Due bambini investiti da un suv nel ragusano | uno è morto

Ragusa - arrestato l'uomo che ieri 11 luglio ha investito Due bambini a Vittoria : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, dove due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un Suv che procedeva a folle velocità in via IV aprile. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che nelle scorse ore i poliziotti del locale commissariato abbiano arrestato un 34enne del posto già noto alle Forze dell'Ordine. l'uomo avrebbe tentato un sorpasso azzardato proprio nel centro abitato, ...

Piogge e vento in Grecia : morte sette persone - tra le vittime anche Due bambini : Dichiarato lo stato di emergenza nella penisola Calcidica dopo l'ondata di forte maltempo che ha colpito la zona

Creme solari - Altroconsumo ha chiesto il ritiro di Due note marche per bambini : alto rischio di scottature : “Due Creme solari per bambini non rispettano il fattore di protezione dichiarato sulla confezione: si tratta di ‘Rilastil Baby transparent spray wet skin‘ e ‘Isdin Transparent spray wet skin‘“. E’ quanto riferisce Altroconsumo, che ha testato in laboratorio un campione di 16 Creme solari destinate ai bambini. I prodotti presi in esame sono in vendita in farmacie, supermercati e discount. “I due ...

Roma - si stacca un ramo e travolge famiglia lungo il Tevere. Sette persone in ospedale - anche Due bambini : Un ramo di un albero si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina del Tevere travolgendo una famiglia che era seduta a un tavolo di una manifestazione estiva. E' accaduto...

Migranti - imbarcazione con 45 persone a bordo sbarca a Lampedusa. A bordo anche donna incinta e Due bambini : Mentre il governo e l’equipaggio della Sea Watch portano avanti da sette giorni l’ultimo scontro sull’autorizzazione allo sbarco dei 43 Migranti a bordo della nave che si trova in attesa a 16 miglia da Lampedusa, un’altra imbarcazione con 45 persone a bordo è arrivata nell’isola approdo della maggior parte delle carrette del mare che partono dalla Libia. A intercettarli, ormai sotto costa, sono state ...

Bambini presi a bastonate per imparare il Corano - Due arresti a Pisa : Vittime dei maltrattamenti ragazzini tra i 7 e i 17 anni che frequentavano una specie di doposcuola allestito in un appartamento di Santa Croce sull'Arno che aveva il compito di tramandare la tradizione coranica. In manette due uomini che non avrebbero esitato a picchiare anche con bastoni i piccoli allievi.

Pisa - bambini percossi con delle mazze per imparare il Corano : arrestati Due “maestri” : percossi con delle mazze per imparare il Corano. È quanto succedeva in una specie di doposcuoloa allestito in un appartamento del centro di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, dove la polizia ha arrestato due “maestri” di Corano con l’accusa di maltrattamenti su minori. Indagato anche un terzo membro di un’associazione culturale islamica senegalese. La casa dove si teneva il doposcuola era frequentata da ...

"Quando sono nati i miei Due bambini non sentivo nulla. Ero solo stanca" : “Avevo paura di non farcela, avevo paura di non riuscire a dare supporto a due estranei. Io non ho problemi a dirlo: per i primi tempi, dicevo alla dottoressa, ‘io non sento nulla’, avevo solo voglia di dormire. sono due estranei, perché un compagno, un marito, vuole mangiare mangia, non vuole mangiare non mangia. bambini che dipendono da te, che li hai cercati, che li hai voluti, sei la loro mamma… Io avevo paura ...

Migranti - sette morti in un nuovo naufragio : Due sono bambini : In salvo 57 persone. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano dalla costa turca alla Grecia si è rovesciata a 2,5 miglia...