Biglietti esauriti per Napoli-Benevento

(Di venerdì 12 luglio 2019) Iper la prima amichevole del ritiro precampionato di Dimaro sono tutti. Non c’è più un posto per, in programma domani, primo mini-test stagionale in vista del campionato. La capienza dello stadio di Carciato è limitata e idisponibili non erano tantissimi. Sono stati acquistati tutti. L’attesa di vedere in campo il nuovodi Ancelotti si sente nell’aria in una Dimaro sempre più azzurra. L'articoloperilsta.

