Un’estate fa | ospiti e anticipazioni di stasera 11 luglio 2019 su Rai 2

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019)fa:di11su Rai 2 Oggi 11alle 21.20 su Rai 2 andrà in ondafa. Il nuovo show musicale della tv di Stato approda al suo secondo e ultimo appuntamento con tante sorprese especiali. Timonieri della trasmissione saranno, come nella precedente puntata, Pupo e Diana Del Bufalo che guideranno i telespettatori nell’emozionante viaggio tra le hit cantante sotto l’ombrellone da milioni di persone. La settimana scorsa i due energici presentatori, a bordo di una decapottabile d’epoca, hanno ripercorso i successi italiani e stranieri degli anni degli anni ’60, ’70 e ’80 attraverso immagini, video di repertorio, testimonianze e interviste. Ma cos’ha in serbo per noi Un’estate fa? Un’estate fa:di11su Rai 2 Come già ...

GranaPadanoDOP : Che meraviglia le cene d'estate all'aperto! ?? Se avete ospiti e siete in cerca di un rustico veloce e sfizioso da… - ilgastronauta : RT @RadioFoodProjec: Un anno di eventi, interviste, ospiti, testimonianze e dirette. #RadioFoodLive ha raccontato i più importanti appuntam… - luca_sessa : RT @RadioFoodProjec: Un anno di eventi, interviste, ospiti, testimonianze e dirette. #RadioFoodLive ha raccontato i più importanti appuntam… -