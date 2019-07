The Messenger | l' avventura ninja dal gusto retro riceve oggi il DLC Picnic Panic

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sabotage Studio e Devolver Digital hanno pubblicato, l'espansione gratuita e piena di sole dell'acclamato platformer The.Il DLC è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC. The, inoltre, è stato aggiunto alla libreria di Xbox Game Pass per PC e ha uno sconto fino al 33% su tutte le piattaforme.Non saranno presenti solo i personaggi più amati del gioco originale durante il viaggio a Voodkin Island, ma sarete anche in grado di esplorare tre nuovi livelli, ognuno dei quali culmina in combattimenti con boss unici e originali. Leggi altro...

