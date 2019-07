Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez | pace fatta | l’indiscrezione

tvzap.kataweb

(Di giovedì 11 luglio 2019) L’amore non è bello se non è litigarello, e se il detto vale per i comuni mortali figuriamoci per i vip il cui equilibrio emotivo è spesso molto più ballerino della norma. Così, dopo una litigata che aveva fatto allontanareal punto che la bionda ex naufraga de L’isola dei famosi aveva smesso di seguire sui social non solo il fratello di Belen ma anche due dei suoi più cari amici che stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza con loro in Sicilia, tra i due sarebbe tornato il sereno. La verità sul litigio traUn normale litigio tra fidanzati, dunque, che però sarebbe in via di risoluzione. Lo hanno affermato i diretti interessati raggiunti telefonicamente dal sito 361magazine.com. Il sentimento che provano l’uno per l’altra quindi avrebbe avuto la meglio sulle incomprensioni e così ora non resta che ...

