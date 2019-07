Sciopero Atm giovedì 11 luglio | a Milano metro | tram e bus a rischio | ecco gli orari

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Nuova giornata di mobilitazione per il personale del trasporto pubblico locale di. Oggi,11, è in programma infatti unodei dipendenti di Atm, indetto dalla confederazione unitaria di base, il Cub, per protestare contro la liberalizzazione, la privatizzazione e la finanziarizzazione del trasporto pubblico locale milanese e dell’hinterland. Pertanto, il servizio dipolitane,e autobus non è garantito dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Le fasce protette, ovvero glinei quali sono garantite le corse dei mezzi, sono due: dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Locoinvolge anche Monza, per le linee di autobus gestite da Net: “L’agitazione è prevista dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio“, ha chiarito Atm precisando che a fermarsi è anche il servizio ...

atm_informa : La circolazione sulle linee metropolitane e di superficie prosegue regolarmente per tutte le destinazioni (#Sciopero CUB Trasporti). - akosieloi40 : @atm_informa Qundi non sciopero? - LuceverdeMilano : #Sciopero ATM: Questa la situazione in tempo reale del trasporto pubblico a #Milano: ?? La circolazione prosegue… -