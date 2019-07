Ritrovata una busta con un proiettile indirizzata a Matteo Salvini

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) È stata intercettata ieri, 10 luglio, presso il centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino unaanonimaal Ministro dell'Internocontenente un: una vera e propria minaccia di morte al leader della Lega. Sono intervenuti in loco gli artificieri dell'Arma dei Carabinieri per ispezionarne il contenuto: si tratta di uncalibro 22 avvolto accuratamente in della carta stagnola. Nell'indirizzo, realizzato utilizzando diversi ritagli di giornale, si riusciva a leggere: "Ministro Duce,". A rendere nota la notizia è stato proprio il Viminale: sull'episodio sta tuttora indagando la Polizia di Stato....

