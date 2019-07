Pusher tenta fuga su binari Metro | preso prima di arrivo treno

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un 29enne del Gambia, senza fissa dimora, con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Impegnati in un servizio antidroga in abiti civili, i Carabinieri hanno riconosciuto l’uomo, gia’ noto per i suoi precedenti per droga, mentre si aggirava a piedi tra utenti e passanti in piazza dei Cinquecento. Entrato all’interno della stazione‘Termini’, i militari hanno deciso di seguirlo, tenendolo a vista, fino a bordo dellaB. Arrivato alla fermata ‘Conca d’oro’, il 29enne e’ sceso dal convoglio, sempre con i Carabinieri alle calcagna, e si e’ incontrato con un giovane. Poco dopo, i due si sono appartati dietro un angolo dove l’uomo gli ha ceduto una bustina ...