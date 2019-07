Potrebbe presentarsi così il Huawei Mate 30 Lite | certificato su TENAA

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Pare proprio essere passato per l'ente di certificazione cineseil30, siglato come 'SPN-AL00' e con variante contraddistinta dal codice 'SPN-TL00'. Come riportato dal portale 'gsmarena.com', potremmo star parlando diNova 5i, meglio conosciuto nei mercati d'Occidente come30. Il device in questione sembra montare uno schermo da 6.26 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), una fotocamera posteriore quadrupla con sensori da 48, 8 e due da 2MP, ed una fotocamera frontale da 32MP. Non ci sono riferimento relativamente al processore che andrà ad adottare (si pensa possa corrispondere ad un chipset con frequenza massima di clock di 2.2Ghz) checorrispondere al nuovo Kirin 810, in abbinato a 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. La batteria dovrebbe avere una capacità di 3900mAh ed compatibile con il sistema di ...

