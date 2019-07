Pietro Orlandi | Vaticano ammette responsabilità interne

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – Alla fine qualcosa di positivo c’e’ comunque stato: “Dalc’e’ stata una collaborazione concreta” e anche l’ammissione che “c’e’ la possibilita’ di una eventuale responsabilita’ interna”. A sottolinearlo, a margine dell’apertura, senza esito, delle tombe al cimitero teutonico, indicate come possibile luogo di sepoltura della sorella Emanuela, scomparsa 36 anni fa. “Hanno tolto la lastra- ha spiegato- Hanno scavato per trenta centimetri pensando di trovare la tomba invece hanno trovato una sorta di pavimento. Hanno bucato, sotto c’era una stanza di 3 metri per 4. E dentro non c’era niente”. Quindi “sono passati alla seconda tomba che era a sarcofago. Anche questa completamente vuota”. Alla domanda perche’ Emanuela sarebbe ...

