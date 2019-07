Morto Alessio | rapper 22enne | all' ospedale staccano le macchine che lo tenevano in vita

leggo

(Di giovedì 11 luglio 2019)non ce l'ha fatta. Dichiarata la morte cerebrale, oggi pomeriggio 10 luglio i medici hanno staccato lecheinMarinato, un giovaneche...

LucianoMazzocca : @DebFraRom1 Alessio Feniello è entrato nella zona interdetta per lasciare fiori al figlio morto a Rigopiano.Process… - RPegna : RT @Giacinto_Bruno: Violò i sigilli per portare i fiori al figlio morto all'hotel Rigopiano: condannato il padre di Stefano Feniello https:… - BadMedic : Violò i sigilli per portare i fiori al figlio morto all'hotel Rigopiano: condannato il padre di Stefano Feniello -