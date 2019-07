Malattia moglie Nainggolan | il messaggio dell’Inter | “vincerai questa battaglia”

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Cara Claudia, tutta l’Inter abbraccia te e la tua famiglia. La tua forza ti aiutera’ a vinceresfida”. E’ questo ilpubblicato dall’Inter su twitter, il club nerazzurro esprime la propria vicinanza a Claudia Lai,del centrocampista nerazzurro Radja, che oggi ha annunciato su Instagram la sua. Una notizia che ha sconvolto non solo i tifosi nerazzurri ma tutto il mondo del calcio, adesso Claudia dovrà lottare per vincere la battaglia più importante ed il mondo del calcio non fa mancare la vicinanza., ildella Roma: “Forza Claudia” L'articolo, ildell’Inter: “vinceraibattaglia” CalcioWeb.

FcInterNewsit : Claudia, moglie di Nainggolan, svela la malattia: 'Ho paura, ma è ora di combattere' - interista494 : RT @Cobretti_80: Vi dirò che tutti i tweet dei tifosi che chiedono di farlo restare parlando di una cosa così delicata come la malattia del… - Cobretti_80 : Vi dirò che tutti i tweet dei tifosi che chiedono di farlo restare parlando di una cosa così delicata come la malat… -