La prima TV di OnePlus è più vicina | il telecomando è stato certificato dal Bluetooth SIG

OnePlus 7 Pro non avrà l’always-on display a breve - prima i bugfix : Sul forum ufficiale un responsabile di OnePlus ha affermato che la feature always-on display per OnePlus 7 Pro è "ancora in esame". Ecco tutti i dettagli L'articolo OnePlus 7 Pro non avrà l’always-on display a breve , prima i bugfix proviene da TuttoAndroid.

Smartphone OnePlus 7 Pro arriva in Italia - ecco la prova in anteprima : OnePlus ha annunciato la disponibilità del nuovo Smartphone OnePlus 7 Pro, che sarà in vendita da martedì 21 maggio in tutta Italia e in anteprima il 18 maggio in un punto vendita di Roma. Gli allestimenti previsto sono tre: OnePlus 7 Pro nella colorazione Mirror Gray, costerà 709 euro nella versione con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, oppure 759 euro con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Chi preferisce il colore ...