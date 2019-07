La difesa di Gianluca Savoini | Non riconosco la mia voce in quell' audio È una

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) L’diffuso dal sito Buzzfeed sui presunti tentativi per ottenere dai russi finanziamenti illeciti per la Lega? “Mistificazione, inganno, falsità, mascalzonata”.risponde così a chi gli chiede di spiegare l’incontro avuto all’hotel Metropol di Mosca con alcuni uomini del Cremlino il 18 ottobre 2018. Parlando a Repubblica e a La Stampa taccia la diffusione della registrazione come una “buffonata” orchestrata ad arte per colpire Matteo Salvini. “Finirà come il Russiagate”, insiste. Non ci sta ad essere accusato di aver commesso illeciti, ma allo stesso tempo si offre come vittima sacrificale per proteggere Salvini. Si legge su Repubblica:Il punto è che se serve un colpevole allora mi offro, anche se non ho fatto nulla. Salvini in questa vicenda non c’entra niente, non sa ...

